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Aksaray'da Apartman Yangını, Kardeşler Polis Tarafından Kurtarıldı

Aksaray'da Apartman Yangını, Kardeşler Polis Tarafından Kurtarıldı
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Aksaray'da 4 katlı bir apartmanın 1. katında çıkan yangında, dumandan zehirlenen 2 kardeş, kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucunda apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Aksaray'da 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangında daire alevler içinde kalırken, kapıyı kırıp daireye giren polis memurları dumandan zehirlenip içeride sızan 2 kardeşi kurtardı.

Yangın, sabah saat 04.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2401. Sokak'ta bulunan 4 katlı Ulusoy Apartmanı'nın 1. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sararken alevler balkon ve pencerelerden yükseldi. Hemen herkesin uykuda olduğu bir zamanda çıkan yangın geç fark edilirken yoldan geçen bir vatandaş tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir taraftan tüm apartman sakinlerini uyandırıp binayı tahliye etmeye çalışırken, öte yandan yangın çıkan dairedeki vatandaşlara ulaşmaya çalıştı. Apartman sakinlerinin uyanması için polis ve sağlık ekipleri artarda sirenler çalarak vatandaşları uyandırdı. Yangın çıkan daireden cevap alamayan polis ekipleri daire kapısını kırarak içeri girdi. Dumandan zehirlenerek sızan 2 kardeşi bulan polis memurları hem kucaklayarak hem de sürükleyerek Hamza Ulusoy (31) ve kardeşi Harun Ulusoy'u (28) kurtardı. Can havliyle dışarıya çıkarılan kardeşler yere yatırılarak sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Kardeşler daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan tedavilerinde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise yangını 2 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürdü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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