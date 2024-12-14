Aksaray'da Apartman Bahçesindeki Yangın Paniğe Neden Oldu

Aksaray'da 4 katlı apartmanın bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe neden olurken, odunluk kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Sanayi Mahallesi 2168 Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın bahçesindeki odunlukta çıktı. Edinilen bilgiye göre, sobalı apartmanda bulunan dairelerin ortak kullanım alanı olan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının odunluk içindeki tüm odunlara sıçramasıyla yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odunluktaki yangına hem içerden hem çatıdan müdahale ederek binaya sıçramadan kısa sürede söndürdü. Polis ekiplerince apartman çevresinde güvenlik önlemi alınarak inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - AKSARAY