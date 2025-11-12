Haberler

Aksaray'da Annesini İle Tartışan Oğlu Evi Yaktı

Aksaray'da annesiyle tartışan bir şahıs, annesinin evini ateşe verdi. Yangında dumandan etkilenen anne hastaneye kaldırılırken, oğlu kayıplara karıştı.

Aksaray'da annesiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, annesinin kaldığı müstakil evi ateşe verdi. Yangında dumandan etkilenen anne tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsın peşine düştü.
Yangın, Hasas Mahallesi 6669 Sokak'ta bulunan H.D.'ye (47) ait müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki K.D., annesi H.D. ile tartıştı. Tartışmanın ardından K.D. annesinin evinde perdeleri çakmakla yakarak ateşe verdi. Ardından evden kaçan K.D. kayıplara karışırken, anne H.D. kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede müstakil evin odasını sararken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumanlardan etkilenen anne sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak müdahale edildi.
Polis ekipleri evi ateşe verip kaçan K.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
