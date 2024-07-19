Aksaray'da Ambulansın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'da ambulansın çarptığı 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekleme noktasındaki görev için hareket eden F.D. idaresindeki ambulans belde yolunda bisiklet süren 11 yaşındaki Zeynep Çelebi'ye çarptı. Ambulans küçük kız çocuğuna çarpmamak için manevra yapsa da araç altına giren Çelebi ağır yaralandı. Kaza sonrası ambulansta bulunan sağlık görevlileri çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeynep burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulans şoförü F.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY