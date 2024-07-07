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Aksaray'da Alt Geçit Kazası: Otomobil Kontrolden Çıkıp Bariyerlere Çarptı

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Aksaray'da alt geçit çıkışında virajı alamayan bir otomobil, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralandı ve ilk müdahale polis ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Otomobil ise büyük çapta maddi hasar aldı.

Aksaray'da alt geçit çıkışında virajı alamayan otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralanırken ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Park istikametinden Tacin Mahallesi istikametine Tacin Alt Geçidine giren Ç.F.A. (23) idaresindeki 06 YA 3218 plakalı Ford marka otomobil, alt geçit çıkışında virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sağ tarafta bulunan beton bariyerlere çarpan otomobil karşı şeride geçip yine bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanırken kaza anında olay yerinde olan polis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak olay yerine ambulans istedi. Ambulans gelene kadar yaralı sürücünün bilincini açık tutmak için konuşan polis ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sedyeyle ambulansa bindirerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil kaza sonrası büyük çapta maddi hasar alarak kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray 3.Sayfa Güncel Haberler

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