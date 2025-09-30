Haberler

Aksaray'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Aksaray'da ehliyetsiz ve alkollü şahsın kullandığı otomobil, takla atarak boş araziye girdi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde üzeri yeni sanayi sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni sanayi sitesinden çıkan İsmail D. (44) idaresindeki 68 HK 410 plakalı Hyundai marka otomobil, 131. Cadde'ye çıktığında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklara atarak boş araziye girdi. boş araziye takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralanırken, yanında yolcu konumundaki arkadaşı Erhan Evgin (35) araç içerisinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalede Erhan Evgin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu belirlenirken, yapılan kontrollerinde 0.98 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Asayiş ve trafik ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı kaza mahallinde Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
