Aksaray'da Alkollü Sürücünün Ehliyetine 5 Yıl El Konuldu

Aksaray'da üçüncü kez alkollü olarak yakalanan sürücünün ehliyetine 5 yıl el konulurken, 18 bin 677 lira da ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, E-90 Karayolu Makas mevkiinde şehir merkezi istikametine seyreden 68 ACR 699 plakalı otomobilden şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekibi, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtar üzerine aracı sağa çeken sürücüsü motoru durdurup araçtan inerken, polis ekipleri sürücüyü ilk olarak ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Ardından alkol kontrolünden geçirilen R.A. (28) isimli sürücünün 1.13 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemler için polis aracının başına alınan sürücünün yapılan sorgulamada üçüncü kez alkollü yakalandığı ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, 18 bin 677 lira da para cezası kesildi. 1 promilin üzerinde alkollü olduğu için adli işlem başlatılan sürücü, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise R.A.'nın olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY