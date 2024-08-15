Aksaray'da Alkollü Sürücü Virajı Alamayınca Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü şekilde direksiyon başına geçen genç sürücü, virajı alamayınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, sonra ağaca çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, gece yarısı Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen 22 yaşındaki N.K., 68 DR 271 plakalı Hyundai marka otomobiliyle Nevşehir Caddesi'nden şehir merkezi istikametine yola çıktı. Bir süre seyrettikten sonra caddedeki viraja giren alkollü sürücü virajı alamayınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, sonra da ağaca çarparak durabildi. Ağacın kökünden sökülerek devrildiği ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada alkollü sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Diğer araç sürücülerinin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzenine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Araç sürücüsünü sorgulamak isteyen polis ekipleri sürücünün ehliyetinin yanında olmadığını belirledi. Sürücünün konuşmalarından alkollü olabileceğini düşünen polis ekipleri sürücüyü alkol kontrolünden geçirdi. 2.09 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL ve ehliyeti yanında bulundurmamaktan bin 507 TL olmak üzere toplam 7 bin 946 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken araç trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Alkollü sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY