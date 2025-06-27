Aksaray'da Alkollü Motosiklet Kazası: Genç Sürücü 16 Kat Üstünde Alkolle Yakalandı

Aksaray'da Alkollü Motosiklet Kazası: Genç Sürücü 16 Kat Üstünde Alkolle Yakalandı
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Aksaray'da alkollü bir genç motosiklet kazası geçirdi. Yasal sınırın 16 katı üzerinde alkol alan sürücü, kazada yaralandı ancak tedavi olmak istemedi. Olay sonucu sürücü hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Aksaray'da alkollü olarak bindiği motosikletle virajı alamayınca düşüp kaza yapan genç sürücü, yasal sınırın 16 kat üstünde alkollü çıktı. Kendisi için seferber olan polis ve sağlıkçıları dinlemeyen sürücünün tek derdi ise motosikletiydi.

Kaza, Kılıçaslan Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yasal sınır olan 0.20 promilin neredeyse 16 katı üzeri olan 3.17 promil alkolle 68 KV 675 plakalı motosikletine binen E.A. (18), Kurtuluş Mahallesi istikametine seyrederken askerlik şubesi kavşağında virajı alamayarak kontrolden çıkan motosikletle birlikte devrildi. Motosikletten düşüp yola savrulan sürücü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan genç sürücü kendisini tedavi etmek isteyen sağlık personeline tedavi olmak istemediğini söylerken, polis ekipleri de yaralı sürücüyü ambulansa binmesi için ikna etmeye çalıştı. Ne polisi ne de sağlıkçıları dinleyen alkollü sürücünün tek derdi ise motosikletiydi. Telefonla aradığı ablasına motosikletinin bağlanmaması için talepte bulunan sürücü, polis ve sağlık personeline uzun süre ter döktürdü. İkna çabaları fayda etmeyince sağlık ekipleri tedaviyi reddeden sürücüden imza alarak olay yerinden ayrılırken, olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye alkol muayenesi yaptı. Yapılan alkol testinde sürücünün motosikletlerde 0.20 promil olan yasal sınırın neredeyse 16 katı olan 3.17 promil alkollü olduğu tespit edilirken, şahsa alkollü motosiklet kullanmaktan 9 bin 268 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken hakkında adli işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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