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Aksaray'da Alkollü Kadının Karayolunda Tehlikeli Eylemi

Aksaray'da Alkollü Kadının Karayolunda Tehlikeli Eylemi
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Aksaray'da kendini araçların önüne atan alkollü bir kadın, hem kendi hayatını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna ederek emniyete götürdü.

Aksaray'da karayolunda kendini araçların önüne atan kadın hem kendi hayatını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Alkollü olduğu tahmin edilen kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olay, Tacin Mahallesi'nde E-90 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kadın karayolunda kendini araçların önüne attı. Kendi ve trafikteki sürücülerin hayatını riske atan genç kadın, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alarak, kadını ikna etmeye çalıştı. Polis memurlarının ikna etme çabaları karşılıksız kalırken, olay yerine kadın polis memurları gönderildi. Karayoluna gelen kadın polis memurları, genç kadını güvenlik gerekçesiyle koruma altına alarak polis aracına bindirdi. Alkollü olduğu tahmin edilen kadın, ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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