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Aksaray'da Alkollü Gruplar Arasında Kanlı Tartışma

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Aksaray'da alkollü 2 grubun küfür tartışması kanlı biterken, bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs, gazetecilere tepki gösterdi.

Aksaray'da alkollü 2 grubun küfür tartışması kanlı biterken, kolunda ve kafasından bıçaklanarak yaralanan şahıs yarasını unutup gazetecilere tepki gösterdi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol içtikleri metruk binada karşılaşan 2 grup arasında önce küfürleşme ve sonrasında da tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu isminin Fırat olduğu öğrenilen alkollü şahıs yanında bulundurduğu bıçakla İnan D.'yi (34) kafasından ve kolundan bıçakladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralıya ilk müdahale yanında bulunan arkadaşları tarafından yapıldı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay yerinde gazetecilere arkadaşlarının tepki gösterdiği bıçaklanan şahıs hastane girişinde ise kendi yarasını unutup görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterdi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şüphelinin arama çalışmalarını başlattı.

Olayla ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray Güvenlik Suç 3. Sayfa Medya Güncel Haberler

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