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Aksaray'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Aksaray'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
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Aksaray'da bir emlakçı dükkanında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, bir kişi kardeşi ve yeğenini bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan tutuklandı.

Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi ve yeğenini bıçaklayarak yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir emlakçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan M.A. (44) ve kardeşi B.A. (47) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.A. yanındaki bıçakla kardeşi ve yeğeni Ş.A.'yı bıçakladı. Yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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