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Aksaray'da Alacak Verecek Kavgası: Kardeşi ve Yeğeni Bıçakladı

Aksaray'da Alacak Verecek Kavgası: Kardeşi ve Yeğeni Bıçakladı
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Aksaray'da emlakçı M.A. ve kardeşi B.A. arasında alacak verecek yüzünden başlayan tartışma, kavgaya dönüşerek B.A.'nın kardeşi ve yeğenini bıçaklamasıyla sonuçlandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, B.A. adliye sevk edildi.

Aksaray'da alacak verecek yüzünden tartıştığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kardeşi ve yeğenini bıçaklayarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir emlakçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan M.A. (44) ve kardeşi B.A. (47) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.A. yanındaki bıçakla kardeşi ve yeğeni Ş.A.'yı bıçakladı. Yaralılar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, amca B.A. olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Yaralı halde ambulanstan indirilen yeğen Ş.A. ise sedye üzerinde amcasına, "Dükkan bıçakla basılmaz amcacığım. Canımsın, dükkan bıçakla basılmaz. Erkek ol erkek. Seni seviyorum amcam" diyerek seslendi.

Olayı gerçekleştiren B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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