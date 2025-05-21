Aksaray'da Açık Bagajla Trafikte Şaşkınlık Yaratan Anlar

Aksaray'da Açık Bagajla Trafikte Şaşkınlık Yaratan Anlar
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Aksaray'da bir sürücü, yüklediği malzemeleri aracına sığdıramayınca bagaj ve arka kapı açık halde trafiğe çıktı. Tehlikeli anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aksaray'da yüklediği malzemeler otomobile sığmayınca bagaj ve aracın kapısı açık trafiğe çıkan sürücü görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, yüklediği malzemeleri aracına sığdıramayan sürücü bagaj kapısı ve sağ arka kapısı açık vaziyette Aksaray Adana Kara yolunda trafiğe çıktı. Kara yolunda Aksaray istikametine seyreden otomobil bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sürücüsünün sol seride geçmek için kolunu camdan uzatarak eliyle solu işaret etmesi de dikkat çekti. Kara yolundaki o tehlikeli anlar bir başka araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, seyir haindeki aracın bagaj ve sağ arka kapısı açık seyretmesi ve sürücünün eliyle sinyal işareti vermesi görülüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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