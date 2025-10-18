Haberler

Aksaray'da Açık Alkol Tüketen İki Kişi Gözaltına Alındı

Aksaray'da açık alanda alkol tüketen iki kişi, bekçiler tarafından uyarılmalarına rağmen direnince gözaltına alındı. Alkol kontrolünde sürücünün 1.47, diğerinin ise 1.95 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aksaray'da açıkta alkol alan 2 şahıs gözaltına alınarak götürüldükleri polis merkezinde kabahatler kanunundan ceza işlemi uygulandı.

Olay, Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin içerisine park ettikleri 68 KF 911 plakalı aracın arkasına kurdukları masada oturarak açıkta alkol alan 2 arkadaş, bölgede görevli bekçiler tarafından uyarıldı. Uyarılara kulak asmayan şahıslar alkol almaya devam ederek bekçilere direnmeye kalkınca olay yerine asayiş ekibi istendi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri şahısları sorgudan geçirdi. Ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri Sami P., Emirhan Ç. ve araç sürücüsü olduğunu belirten Cihat Ç. isimli şahısları alkol kontrolünden geçirdi. Alkol metre ile yapılan kontrolde sürücü Sami P. 1.47 promil, Emirhan Ç. ise 1.95 promil alkollü çıktı. Alkollü şahıslar ve sürücü asayiş ekiplerince kabahatler kanunundan ceza yazılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 2 şahsa burada ceza kesilerek serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
