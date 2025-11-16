Haberler

Aksaray'da Abartı Egzozlu Motosiklet Sürücüsüne 9 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da polis ekipleri, yüksek ses çıkaran motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza keserek motosikleti trafikten men etti. Olay, Yeni Sanayi caddesinde gerçekleşti.

Aksaray'da polis ekiplerinin abartı egzoz nedeniyle durdurduğu motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi.

Olay, Yeni Sanayi caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yüksek ses çıkaran 68 AFZ 105 plakalı motosikleti durdurarak Y.L. (17) isimli sürücüyü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan sürücünün motosikletinde inceleme yapıldı. Ekipler, yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle yapılan incelemede motosiklette abart egzoz bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine cezai işlem başlatan trafik polisi genç sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesti. Ardından motosiklet trafikten men edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İsrail'i ateşkes de durduramıyor! Yine saldırdılar
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Beşiktaş GAİN'den tarihe geçen inanılmaz başlangıç

Beşiktaş'tan ligde tarihe geçen inanılmaz başlangıç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.