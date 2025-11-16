Aksaray'da Abartı Egzozlu Motosiklet Sürücüsüne 9 Bin Lira Ceza

Aksaray'da polis ekiplerinin abartı egzoz nedeniyle durdurduğu motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi.

Olay, Yeni Sanayi caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yüksek ses çıkaran 68 AFZ 105 plakalı motosikleti durdurarak Y.L. (17) isimli sürücüyü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğu bulunmayan sürücünün motosikletinde inceleme yapıldı. Ekipler, yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle yapılan incelemede motosiklette abart egzoz bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine cezai işlem başlatan trafik polisi genç sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesti. Ardından motosiklet trafikten men edildi. - AKSARAY