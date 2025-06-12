Aksaray'da Abart Egzozlu Motosiklet Sürüsüne Cezalı Tercih

Aksaray'da Abart Egzozlu Motosiklet Sürüsüne Cezalı Tercih
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Aksaray'da abart egzozlu motosikletiyle trafiğe çıkan bir sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi. Araç trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin süreceğini duyurdu.

Aksaray'da abart egzozlu motosikletiyle seyreden sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

Olay, Minarecik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, abart egzozlu motosikletiyle trafiğe çıkan ve çevreye rahatsızlık veren 68 ADA 059 plakalı motosiklet sürücüyü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün motosikletinde inceleme yapan ekipler abart egzoz olduğunu tespit etti. Sürücüye abart egzozlu motosiklet kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesilirken aracı trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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