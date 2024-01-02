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Aksaray'da 90 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 90 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığını tespit ederek operasyon düzenledi.

Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 90 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsı takibe aldı. 2 gün yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahsın ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 90 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aksaray Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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