Aksaray'da 70 aranan şahıs yakalandı, 31'i tutuklandı

Aksaray'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 70 aranan şahıs yakalanırken, 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların peşine düştü. İstihbari çalışmalarla bulundukları yerler tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli birçok suçtan aranan ve birçoğunun kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 70 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şahıslardan 31 tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - AKSARAY