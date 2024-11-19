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Aksaray'da 69 Bin Kaçak Sigara ve 49 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

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Aksaray'da yapılan operasyonda 69 bin 300 adet kaçak sigara ve 49 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Aksaray'da kaçak sigara ve makaron ele geçirildi

AKSARAY - Aksaray'da KOM ekiplerinin yaptığı çalışmalarla 69 bin 300 adet kaçak sigara ve 49 bin 600 adet boş makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 şahsın kaçak sigara imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler 1 iş yeri, 1 otomobil ve bir depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 69 bin 300 adet kaçak sigara, 49 bin 600 adet boş makaron, 1 adet hava kompresörü, 1 adet sigara dolum makinesi, 15 kilo kıyılmış açık tütün ve 740 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili E.V. ve A.V. olmak üzere 3 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Aksaray'da 69 Bin Kaçak Sigara ve 49 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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