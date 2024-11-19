Aksaray'da 69 Bin Kaçak Sigara ve 49 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Aksaray'da kaçak sigara ve makaron ele geçirildi

AKSARAY - Aksaray'da KOM ekiplerinin yaptığı çalışmalarla 69 bin 300 adet kaçak sigara ve 49 bin 600 adet boş makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 şahsın kaçak sigara imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler 1 iş yeri, 1 otomobil ve bir depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 69 bin 300 adet kaçak sigara, 49 bin 600 adet boş makaron, 1 adet hava kompresörü, 1 adet sigara dolum makinesi, 15 kilo kıyılmış açık tütün ve 740 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili E.V. ve A.V. olmak üzere 3 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.