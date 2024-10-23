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Aksaray'da 500 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aksaray'da 500 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Aksaray'da polisin durdurduğu kamyonda, 500 bin adet kaçak sigara bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun kasasında 500 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine karayolunda seyreden bir kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen M.S. (40) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamyonda arama yaptı. Kamyonun kabin ve kasasında yapılan aramada 500 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi aksaray Hukuk

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