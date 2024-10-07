Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da 380 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aksaray'da 380 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray - Adana kara yolunda durdurulan bir tırda yapılan aramada 380 bin adet kaçak sigara bulundu. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde 380 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Olay, Aksaray - Adana Kara yolu uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray - Adana Kara yolunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı. Uygulama esnasında Adana'dan Aksaray istikametine seyreden bir tır şüphe üzerine durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen S.K. (36) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada dorse içinde büyük karton koliler içerisinde toplam 380 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken sürücü S.K. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Güvenlik Politika 3-sayfa aksaray Hukuk Adana

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ortaöğretim branş sıralaması 2024! BARAJ DOLULUK ORANI 7 EKİM | İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar? Ankara'da barajlarin doluluk oranı nedir 2024? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kereste.moe kapatıldı mı? Kereste.moe neden kapatıldı? 8 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, Oğlak burcu yorumu! 8 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İkbal Uzuner'in babası ne dedi, ifadesi ne? İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner kimdir? Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 21. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.