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Aksaray'da 26 Suç Kaydı Olan Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Aksaray'da hırsızlık suçları dahil 26 ayrı suç kaydı bulunan ve 9 yıl 2 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak yeniden cezaevine konuldu.

Aksaray'da 26 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da hırsızlık suçları başta olmak üzere toplam 26 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine kondu.

Suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçu başta olmak üzere toplam 26 suç kaydı bulunan, 9 yıl 2 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi T.T. isimli şahsın peyine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Ekipleri bir süre yapılan incelemelerin ardından şahsın saklandığı ikameti tespit etti. İkamete yönelik operasyon düzenleyen ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülerek sorgulanan suç makinesi buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aksaray'da 26 Suç Kaydı Olan Cezaevi Firarisi Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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