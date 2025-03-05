Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun adliyede verdiği ilk ifade
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Aksaray'da 244 Aranan Şahıs Yakalandı, 67'si Tutuklandı

Aksaray'da 244 Aranan Şahıs Yakalandı, 67'si Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da polis, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 244 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik 1 ay içerisinde çeşitli çalışmalar yapan polis 244 aranan şahsı yakalayarak gözaltına alırken, şüphelilerden 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da halkın huzur, güven, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların peşine düştü. Edinilen bilgiye göre, 1 ay içerisinde aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar ve operasyonlar yapan polis, 244 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıslardan 67'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tam 10 kiloyla yakalandı, rezil savunmayı hakim yutmadı
img

A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
img

Baharı müjdeleyen görüntü! Coşkulu buluşma anbean kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

Kongrede konuşan Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.