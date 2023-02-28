Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hassas Mahallesi 20. Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nakkaş Mahallesi istikametine seyreden G.Ç. (34) idaresindeki 68 BC 081 plakalı Ford marka otomobil, Nakkaş Kavşağında Nevşehir Yolu istikametine seyreden R.A. (36) yönetimindeki 68 ACV 485 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ford marka otomobilde yolcu olarak bulunan C.Ç. (58) yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray Ford 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title