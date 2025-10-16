Aksaray'da 2 askerin şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı

Haberler

Güncelleme:
Aksaray'da minibüsün jandarma minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 2 vatandaşın da hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan minibüs sürücüsü, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, 30 Eylül sabahı Ankara Niğde Otoyolu Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 JAA 150 plakalı jandarma aracındaki Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir kontrol faaliyeti esnasında bir tırı durdurdu. Askeri personel ve tırdan inen Sezai K. ile Selahattin K. kontrol işlemleri için jandarma aracında bulunduğu sırada yoldan gelen Barış U. idaresindeki 34 FD 8096 plakalı minibüs arkadan jandarma aracına çarptı. Kazada, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olurken, çarpan minibüste bulunan Hışır Cihan ile tırdan inip jandarma minibüsüne binen Sezai Karabulut hayatını kaybetti. Barış U. ve Selahattin K.'nın da yaralandığı kazada hastanede tedavi altına alınan minibüs sürücüsü bugün polis ekiplerince ambulansla alınarak Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen minibüs sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
