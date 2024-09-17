Aksaray'da 2,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan toplam 2,5 ton gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray-Adana karayolu üzerinde yaptığı rutin yol kontrolünde şüphe üzerine Aksaray istikametine seyrede tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırın dorsesinde yaptığı aramada 2,5 ton gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirdi. Piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan tütüne el konulurken şüpheli M.D. (45) hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - AKSARAY