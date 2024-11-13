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Aksaray'da 16 Yaşındaki Genç Kız 4. Kattan Düştü

Aksaray'da 16 Yaşındaki Genç Kız 4. Kattan Düştü
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Aksaray'ın Tacin Mahallesinde, 16 yaşındaki M.B. isimli genç kız, evlerinin 4. katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kızı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da 16 yaşındaki genç kız 4. kattaki evlerinin camından aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Olay, Tacin Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında yaşayan 16 yaşındaki M.B. isimli genç kız pencereden aşağıya düştü. Beton zemine düşen genç kız ağır yaralanırken, genç kızın düştüğünü gören annesi ve kardeşi, çevredeki vatandaşlarla birlikte durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kızı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Genç kız düştükten sonra fark ettiklerini ve yardımcı olduklarını anlatan Hasan Acar (52), "Anne babası koştu geldi, biz de koştuk geldik yardımcı olduk. Biz geldiğimizde yerde yatıyordu. Ses falan duymadık, sadece annesi ve kardeşinin bağırdığını duyduk" dedi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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