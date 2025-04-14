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Aksaray'da 16 Yaşındaki Çocuk Parkta Bıçaklandı

Aksaray'da 16 Yaşındaki Çocuk Parkta Bıçaklandı
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Aksaray'da, parkta tartıştığı bir şahıs tarafından bacağından bıçaklanan 16 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuk, parkta tartıştığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi 1327. Sokak'taki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta arkadaşlarıyla oturan yabancı uyruklu M.H.'nin (16) yanına gelen yabancı uyruklu tanımadığı bir şahıs, 'Neden baktın' diyerek tartışma çıkardı. M.H.'nin bakmadığını söylemesinin ardından çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak M.H.'yi bacağının iki yerinden bıçakladı. Çocuk yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı çocuk tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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