Aksaray'da 15 Yaşındaki İki Arkadaş Bıçaklı Kavga Etti

Aksaray'da 15 Yaşındaki İki Arkadaş Bıçaklı Kavga Etti
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Aksaray'da 15 yaşındaki M.K. ve B.A.T. arasındaki anlaşmazlık bıçaklı kavgaya dönüştü. B.A.T. bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da 15 yaşındaki 2 arkadaşın bıçaklı kavgasında arkadaşlardan biri bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Meydan Mahallesi 971 Sokakta bulunan parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. (15) ve B.A.T. (15) aralarındaki bir anlaşmazlık yüzünden tartışmaya başladı. Park içerisinde yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.K. yanında taşıdığı bıçakla arkadaşı B.A.T.'yi bıçakladı. B.A.T., bacağından yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı B.A.T. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin peşine düştü. Bir süre yaptığı çalışmayla M.K.'nin evinde olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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