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Aksaray'da 15 yaşındaki çocuk kavgada bıçaklandı, polis şüphelinin peşine düştü

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Aksaray'da 15 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla çıkan kavgada bacağından bıçaklandı.

Aksaray'da 15 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla çıkan kavgada bacağından bıçaklandı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin peşine düştü.

Olay, akşam saatlerinde Çerdiğin Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki yabancı uyruklu M.M. arkadaşlarıyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilenemeyen yabancı uyruklu bir çocuk belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak M.M.'yi bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık görevlileri çocuğu ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sol bacağından bıçaklandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren çocuğun peşine düştü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Çocuk Güvenlik Suç 3.Sayfa Haberler

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