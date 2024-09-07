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Aksaray'da 14 Yaşında Minibüs Kullanan Çocuk Sürücü Şoke Etti

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Aksaray'da 14 yaşında minibüs kullanırken polise yakalanan çocuk sürücünün savunması ve olay yerine gelen babanın çocuğuna teselli sözleri herkesi şoke etti.

Aksaray'da 14 yaşında minibüs kullanırken polise yakalanan çocuk sürücünün savunması ve olay yerine gelen babanın çocuğuna teselli sözleri herkesi şoke etti. Çocuk sürücü önce polise "İşlem yapmayın" talimatı verip, "Ehliyet mi sürüyor arabayı" diye polise tepki gösterirken, olay yerine gelen baba ise "Erkek evladı bu" deyip oğlunun boynunu sıvazlayıp, "Canın sağ olsun koçum" dedi.

Olay gece yarısı Büyükbölcek Mahallesi Mehmet Ali Demir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Büyükbölcek Caddesi istikametine seyreden 68 AAP 030 plakalı minibüsü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ehliyetiz ve 14 yaşında çocuk olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çocuğa kimlik bilgilerini sorarken, çocuk ne ismini söyledi, ne de kimlik bilgilerini bilmiyorum diyerek vermedi. Telefonla babasından yardım isteyen çocuk babasını olay yerine çağırdı. Babası gelene kadar polis memurlarına talimatlar veren çocuk, "Yapmayın, işlem yapmayın" dedi. Polis Merkezi Amirinin "Birine çarpsan öldürsen ne yapacağız?" demesi üzerine çocuk "Ya niye çarpayım ben adam akıllı gidiyorum" derken, amirin "Ehliyetin yok" demesi üzerine ise çocuk "Ehliyet mi sürüyor arabayı ya" diye cevap verdi. Bir süre sonra çocuğun kimliği tespit edilirken, çocuğun 14 yaşındaki Y.C.Ö. olduğu belirlendi. Bir süre sonra olay yerine gelen babası K.Ö. ise Polis Merkezi Amiri ile görüştü. Görevli amir çocuğun babasına çocuğa araç vermemesi konusunda bilgiler verirken, gülerek amiri dinleyen baba konuşmanın ardından oğlunun boynunu sıvazlayıp, "Canın sağ olsun paşam, hiç şey yapma. Canın sağ olsun koçum" dedi. Ardından olayı görüntüleyen basın mensubuna yaklaşan baba K.Ö., "Çekiyorsan da çek bu erkek evladı, hiçbir şey yapmaz, çek. Bu erkek evladı. Ben Kadir Özkanlı'yım. Beni tanıyorsun sen, bende seni tanıyorum" diyerek tehditvari sözler sarf etti. Çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 900 TL, araç sahibi babasına da 12 bin 900 TL olmak üzere toplam 25 bin 800 TL para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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