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Aksaray'da 13 Yıl Firari Kasten Adam Öldürme Zanlısı Yakalandı

Aksaray'da 13 Yıl Firari Kasten Adam Öldürme Zanlısı Yakalandı
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Aksaray'da gece devriyesi sırasında durdurulan Y.Ş., kasten adam öldürme suçundan 13 yıldır firarda olduğu ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılınca tutuklandı.

Aksaray'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 yıllık firari polisin devriyesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, suç ve suçluların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gece yarısı yaptığı devriyede Hacılar Harmanı Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirilen Y.Ş. isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) "Kasten Öldürme" suçundan arandığı ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 13 yıldır ise firar olarak arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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