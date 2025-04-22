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Aksaray'da 1 Ton Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Aksaray'da 1 Ton Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi
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Aksaray'da jandarma ekipleri, 3 yolcu otobüsünde gerçekleştirdiği kontrollerde toplam 1 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi. Tütünün piyasa değerinin yaklaşık 550 bin lira olduğu belirtildi.

Aksaray'da jandarma ekiplerince kontrolden geçirilen 3 ayrı yolcu otobüsünde 1 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara - Niğde Otoyolu jandarma uygulama noktasında kontrol ve uygulama yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı otoyol jandarması ekipleri şüphe üzerine 3 ayrı yolcu otobüsünü durdurdu. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilmesinin ardından otobüslerde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapan jandarma ekipleri, 3 otobüsün bagaj bölümünde 1 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 550 bin lira olan tütüne jandarma ekiplerince el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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