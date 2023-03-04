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Aksaray'da 1 ayda 650 araca hatalı parktan cezai işlem uygulandı

3. Sayfa Haberleri

Aksaray'da 1 ayda 650 araca hatalı parktan cezai işlem uygulandı

Aksaray'da hatalı parklara geçit vermeyen trafik polisleri, Şubat ayı içerisinde 650 araca hatalı parktan işlem yaptı.

Aksaray'da hatalı parklara geçit vermeyen trafik polisleri, Şubat ayı içerisinde 650 araca hatalı parktan işlem yaptı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehir merkezinde özellikle işlek caddeler üzerinde hatalı parklara yönelik gün içerisinde aralıksız denetim yapıyor. Trafik polisleri ilk olarak hatalı park yapan araç sürücülerine megafonla uyarı yapıyor. Bir süre sonra araçların hatalı park konumundan kaldırılmaması üzerine polis ekipleri plakalara ceza kesiyor. Özellikle engelli sürücü park yerlerine ve yaya geçişlerine park eden sürücülere göz açtırmayan trafik polisleri, Şubat ayı içerisinde 650 araca hatalı parktan işlem yaparak ceza yazdı. Ayrıca ceza yazılar araçlar POLCEP sistemi ile sorgulanırken, şehir merkezinin yoğun olduğu saatlerde uygulamalar aralıksız devam ettiriliyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Aksaray 3. Sayfa Haberler

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