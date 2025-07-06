Aksaray'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi Aksaray'daki baba ocağına ulaştı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen askerlerden 5'i şehit oldu. Şehit askerlerden 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi memleketi Aksaray'da askeri yetkililer tarafından Fatih Mahallesi 4164 Sokakta bulunan baba ocağında anne Huriye Özkanlı'ya ulaştırıldı. Şehit haberinin ardından eve Türk bayrağı asıldı. - AKSARAY