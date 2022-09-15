Aksaray 3. sayfa haberleri: Aksaray'da trafik jandarmasından okul servislerine sıkı denetim

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kent genelinde ilçe, belde ve köy okulları ve yollarında görev alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarmaları okul servislerinde olumsuzluğa geçit vermiyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim ve uygulamalar yapan trafik jandarmaları, aynı zamanda servis sürücülerine de trafik güvenliği eğitimi veriyor. Okul servis aracı şoförlerine Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilmesi, "Okul Taşıtı" yazısının ve kırmızı ışık veren "Dur" lambasının araç üzerinde bulunması ve çalışır vaziyette olması, emniyet kemerinin bulunması ve kullanılması konularında eğitimler verilerek öğrencilerin yol güvenliği sağlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretim döneminde yanında olmak, okul servis araçlarında huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla trafik güvenliği eğitimi ve trafik denetimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY