Aksaray 3. sayfa haberleri | Aksaray'da motosiklet kadına çarptı: 2 yaralı

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve kadın yaralandı.

Kaza, Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasas Mahallesi'nden Hacı Hasanlı Mahallesi'ne giden H.Ç. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem C.'yi (60) fark ederek fren yapınca kaydı. Kayarak devrilen motosikletin çarptığı kadın başından aldığı darbeyle yaralanırken, motosikletten düşen sürücü de kolundan ve bacağından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY