Aksaray 3. sayfa haberleri: Aksaray'da hatalı park yapan 98 sürücüye 19 bin 208 TL ceza

Aksaray'da trafik yoğunluğunun azaltılması ve kural ihlallerinin önüne geçilmesi çerçevesinde yapılan denetimde hatalı park yapan 98 sürücüye 19 bin 208 TL ceza kesildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin 6 farklı noktasında trafik yoğunluğunun hafifletilmesi ve kural ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. Polis ekipleri Bankalar Caddesi başta olmak üzere Kalealtı Caddesi, Gündoğdu Caddesi, Ankara Caddesi, Eski Sanayi Caddesi ve Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde hem yaya devriye hem de araçla devriye atıyor. Kentte yabancı plakalı araçların da arttığı dönemde birçok noktadaki trafik yoğunluğu şehir merkezine yansırken, kural ihlalleri de kontrollerle engelleniyor. Polis ekipleri sürekli trafik güvenliğini ve yoğunluğunu kontrol altında tutarken, bazı sürücüler de hata yapmaktan kaçınmıyor. Polis ekipleri 6 farklı noktadaki kural ihlallerinde uyarıların ardından cezai işlem uyguluyor. Kentin 6 farklı noktasında aralıksız sürdürülen denetimlerde polis ekiplerince trafik yoğunluğuna neden olan hatalı parklara göz açtırılmıyor. Trafik akşının engellenmesine neden olan araçlar POLCEP sistemi üzerinden tescil plakalarıyla incelenirken, hatalı park eden sürücülerin araçları yine aynı sistem üzerinden fotoğraflanıyor.

Hatalı parklarla trafik akışını engelleyen 98 sürücüye ceza kesildi

Aksaray'ın en işlek 6 caddesinde polis ekipleri hatalı parkları ile trafik akışını engelleyen 98 sürücüye cezai işlem uyguladı. POLCEP sistemi üzerinden tescili yapıldıktan sonra fotoğraflanan araçların sürücülerine 196'şar liradan toplamda 19 bin 208 TL cezai işlem uygulandı. Sabah saatlerinde başlatılan denetimler akşam saatlerine kadar aralıksız devam ederken, caddelerdeki polis otolarından sürekli anonslar yapılıyor. Diğer yandan yaya devriye ekipleri araçları tek tek gezerek uyarı yapıyor. Uyarılara rağmen hatalı park eden sürücülere cezai işlem uygulanması sürdürülüyor. - AKSARAY