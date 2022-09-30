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Aksaray 3. sayfa haberi | Aksaray'da jandarma komandolar yollarda

3. Sayfa Haberleri

Aksaray 3. sayfa haberi | Aksaray'da jandarma komandolar yollarda

Aksaray haberler... Aksaray'da jandarma komandolar yollarda yapılan denetim ve uygulamalarda görev alarak hem bölgenin hem de uygulama sahasının güvenliğini sağlıyor.

Aksaray'da jandarma komandolar yollarda yapılan denetim ve uygulamalarda görev alarak hem bölgenin hem de uygulama sahasının güvenliğini sağlıyor.

Aksaray'da emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çeşitli çalışmalarda komandolarda görev alıyor. Kent genelinde belirli güzergahlarda 24 saat boyunca yapılan uygulamalara katılan jandarma komandolar hem bölgenin hem de uygulama sahasının güvenliğini sağlıyor. Aksaray - Konya, Ankara ve Adana karayollarında yapılan denetimlerde jandarma asayiş ve trafik ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tüm araçları didik didik arıyor. Sürücü ve yolcuların da kontrolden geçirildiği uygulama ve denetimlerde komandolar vatandaşların da ilgisini çekerek güven ve huzur aşılıyor. Uzun namlulu silahlarla güvenliği sağlayan jandarma komandolar gün boyu yapılan çalışmalarda yer alıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aksaray 3. Sayfa Haberler

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