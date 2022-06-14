Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere sabah hırsız şoku

Antalya'ya tatil için gelip akşam deniz keyfi yapan yabancı uyruklu üç arkadaş, kiraladıkları araç içerisinde uykuya dalınca hırsızların hedefi oldu. Sabah uyandıklarında cep telefonları ve içerisinde pasaport ile bir miktar dövizlerinin bulunduğu çantanın olmadığını gören arkadaşlardan Mushahidin Mücahid, "Tatilimiz zehir oldu" dedi.

Hırsızlık olayı, Muratpaşa ilçesi varyantlar kısmındaki Beach Park'ta yaşandı. Tatil için Ankara'dan araç kiralayıp Antalya'ya gelen Mushahidin Mücahid (22), Ahmad Kenan Shams (27) ve Faisal Jan Akrami (26), dün akşam saat 23.00'a kadar denize girdi. Ardından otoparktaki araçlarına giden üç arkadaş, havanın sıcak olması nedeniyle otomobilin cam ve kapılarını aralayıp uykuya daldı. Sabah kalktıklarında cep telefonu ve çantalarının olmadığını fark eden arkadaşlar, polisten yardım talep etti.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, gençlerin ifadesine başvurdu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparken, şüpheli ya da şüphelileri arama çalışması başlatıldı.

"Tatilimiz zehir oldu"

Denize girdikten sonra araçlarında uyuduklarını ve sabah uyandıklarında hırsızlığa uğradıklarını fark ettiğini belirten Afgan vatandaşı Mushahidin Mücahid, çantalarında cep telefonları, bir miktar döviz ve pasaportlarının bulunduğunu söyledi. Yapılanı doğru bulmadığını ifade eden Mücahid, "Bizi çok zor durumda bıraktı. Tatilimiz zehir oldu. Pasaportlar olmadan ne yapacağız bilmiyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa