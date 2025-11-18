Haberler

Akrobatik Motosiklet Sürüşü Trafiği Tehlikeye Attı

Güncelleme:
İstanbul Başakşehir'de akrobatik hareketler yapan aday motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı. Ehliyeti iptal edilen sürücüye 4 bin 334 TL ceza kesildi ve motosikleti trafikten men edildi.

İstanbul Başakşehir'de motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yaparak diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kişi, polis ekiplerince yakalandı. Aday sürücü olduğu belirlenen şahsın ehliyeti iptal edilirken, motosikleti trafikten men edildi.

Başakşehir Olimpiyat stadı yolunda motosiklet ile akrobasi hareketli yaparak ilerleyen bir kişi çekilen görüntüler sonucunda ihbar edildi. Yapılan ihbarlar doğrultusunda Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha ve sistem incelemelerinde, görüntülerdeki motosikletin 16 SSU 63 plakalı araç olduğu tespit edildi. Ekipler, sürücü İnanç Yüceal'ın Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'ndeki adresine giderek şahsı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerde sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 66 ve 46/2-C maddelerinden toplam 4 bin 334 TL para cezası kesildi.

Akrobasi hareketi pahalıya patladı ehliyeti iptal oldu

Aday sürücünün 75 ceza puanına ulaştığı belirlenirken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak kapsamında adli işlem başlatıldı. Polis, motosikleti trafikten men ederken sürücü işlemlerinin ardından Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İSTANBUL

