Üye Girişi
Haberler

Akran Zorbalığına Uğrayan Çocuğun Ailesi Şikayetçi Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'da bir baba, ilköğretim 6'ncı sınıftaki oğlunun akranları tarafından 2 ay boyunca okul ve sınıf içerisinde dövüldüğü gerekçesiyle darp raporu alarak 3 öğrenci ve sınıf öğretmeninden şikayetçi oldu.

Ailesinin ' Kavga etme, şikayet gelmesin' sözüyle akranlarının zorbalığını 2 ay boyunca sakladı

12 yaşındaki çocuklarının okuldaki akranları tarafından darp edildiğini başka bir veliden duyan aile, 3 öğrenci ve sınıf öğretmeninden şikayetçi oldu

ANTALYA - Antalya'da bir baba, ilköğretim 6'ncı sınıftaki oğlunun akranları tarafından 2 ay boyunca okul ve sınıf içerisinde dövüldüğü gerekçesiyle darp raporu alarak 3 öğrenci ve sınıf öğretmeninden şikayetçi oldu. Oğlunun 2 ay boyunca yaşadıklarını sakladığını söyleyen baba, "Top oynarken ve merdivenden düştüm' diyerek iki ay boyunca bizden saklamış" diye konuştu. Yüzü, kol ve bacaklarında darp izleri bulunan çocuk ise "Kızarlar diye aileme söylemedim. Çünkü sürekli ' Kavga etme, şikayet gelmesin' dedikleri için söyleyemedim" dedi.

Olay, Konyaaltı İlçesi Kuşkavağı Mahallesi'ndeki bir ilkokulda yaşandı. 6'ncı sınıf öğrencisi G. K'yi (12), iddiaya göre okuldaki akranı 3 öğrenci farklı zaman dilimlerinde 2 ay boyunca darp etti. Ailesinin kızacağını düşünen G. K. ise olayı saklarken, anne ve babasına okulda top oynarken, merdivenlerden yürürken düştüğünü söyledi. Son olarak geçtiğimiz günlerde okuldan bir veliden G. K'nin darp edildiği bilgisi alan aile, çocuklarına bu durumu sordu. G. K'den 'evet' yanıtı alan aile, darp raporu aldıktan sonra 3 öğrenci ve sınıf öğretmeninden şikayetçi oldu.

"Top oynarken ve merdivenden düştüm' diyerek iki ay boyunca bizden saklamış"

Baba Ali Kölmük, olayla ilgili şunları söyledi: "Oğlum iki ay boyunca şiddete ve darba maruz kalmış. Bunu bir öğrencinin velisinin eşimi aramasıyla öğrendik. 3 kişi tarafından okulda ve sınıfta darp edildiğini öğrendik. Oğlumuzda morluklar görüyorduk. Sebebini sorduğumuz zaman, 'top oynarken ve merdivenden düştüm' diyerek iki ay boyunca bizden saklamış. Bize bunu söyleyen veli o kadar rahatsız olmuş ki, sabaha kadar uyuyamamış."

"Bize kimse bilgi vermedi"

Olayı öğrenince avukatlarıyla birlikte polis merkezine gittiklerini aktaran Kölmük, "Darp eden 3 öğrenci ve sınıf öğretmeni hakkında şikayette bulunduk. Darp raporu aldık. Son zamanlarda olan akran zorbalığı var. Oğlum darp gördüğünde kim nöbetçi öğretmense durumu söylüyormuş ama hiç kimse ilgilenmiyormuş. Bize de kimse hiçbir bilgi vermedi" dedi.

"Ailem 'okulda kavga etme, şikayet gelmesin' dedikleri için söyleyemedim"

Yaşadıklarını anlatan G. K. de "Canımız sıkıldı, o yüzden vuruyoruz' dediler. Sürekli yumrukla kafama vuruyorlardı. Artık birisi elini kaldırdığında korkuyorum. Nöbetçi öğretmenlerimle paylaştım ama yanlarından gönderdiler beni. Kızarlar diye aileme söylemedim. Çünkü sürekli 'kavga etme, şikayet gelmesin' dedikleri için söyleyemedim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya kavga Baba Haberler

Bakmadan Geçme

Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? VALENCIA BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia vs Barcelona CANLI, kesintisiz, şifresiz İZLE! 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? Tom Lockyer sağlık durumu nasıl? Bournemouth-Luton Town maçında bilinci kapanan Tom Lockyer ne durumda, iyileşti mi? BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title