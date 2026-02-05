Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili savcılıktan açıklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11'inci sınıf öğrencisinin akran zorbalığı sonucu yaralandığı olayla ilgili 4 şüphelinin, serbest bırakılma kararına yapılan itirazın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde lise öğrencisi mağdur çocuğun, aynı okulda lise öğrencisi suça sürüklenen çocuklar tarafından vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde darp edilmesi olayı ile ilgili olarak; darp eylemini gerçekleştiren suça sürüklenen çocuklar Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, adli kontrol tedbiri kararı ile serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılma kararına itiraz edilmiş, itiraz üzerine suça sürüklenen 4 çocuğun tutuklanmalarına karar verilmiş, suça sürüklenen tutuklu çocuklar Eskişehir Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir" denildi. - ESKİŞEHİR