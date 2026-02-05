Haberler

Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili savcılıktan açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir lise öğrencisinin akran zorbalığı sonucu yaralandığı olayda, 4 şüpheli çocuk serbest bırakılma kararına yapılan itiraz sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11'inci sınıf öğrencisinin akran zorbalığı sonucu yaralandığı olayla ilgili 4 şüphelinin, serbest bırakılma kararına yapılan itirazın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde lise öğrencisi mağdur çocuğun, aynı okulda lise öğrencisi suça sürüklenen çocuklar tarafından vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde darp edilmesi olayı ile ilgili olarak; darp eylemini gerçekleştiren suça sürüklenen çocuklar Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, adli kontrol tedbiri kararı ile serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılma kararına itiraz edilmiş, itiraz üzerine suça sürüklenen 4 çocuğun tutuklanmalarına karar verilmiş, suça sürüklenen tutuklu çocuklar Eskişehir Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Bodrum'u sağanak vurdu! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Gözde tatil ilçemiz felaketi yaşadı!
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftardan acı haber
Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? 45 yaşında sürpriz transfer