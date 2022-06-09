Akrabasının evinin yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu - Haberler

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Akrabasının evinin yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akrabasının evinin yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangın haberini alarak olay yerine gelen ev sahiplerinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangın haberini alarak olay yerine gelen ev sahiplerinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Mesudiye Mahallesi 1633 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın giriş katındaki G.V.'ye ait evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Akrabasının evinde çıkan yangını haber alır almaz olay yerine gelen bir kadın ise gözyaşlarına boğulurken, korkulu gözlerle ekiplerin yangına müdahalesini izledi. Yapılan çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Uçkaç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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