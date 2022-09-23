Akrabasını ağır yaralayan firari 8 yıl sonra yakalandı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 8 yıl önce akrabasını silahla vurarak ağır yaralayan ve 15 yıl hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 8 yıl önce akrabasını silahla vurarak ağır yaralayan ve 15 yıl hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, Teketaban Mahallesi'nde 8 yıl önce akrabasını silahla vurarak ağır yaralayan Ç.K. olay sonrası firar etmişti. Silahlı saldırı sonrasında firar eden ve yaşanan olay sebebi ile aldığı 15 yıl hapis cezası kesinleşen Ç.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahsın işlemleri sürüyor. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karapürçek Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler

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