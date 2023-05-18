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Akrabaların silahlı kavgasında 10 gözaltı

Akrabaların silahlı kavgasında 10 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te 2 gün önce çocuk yüzünden meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 gün önce çocuk yüzünden meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi'nde 16 Mayıs Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen, iki akraba arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanmıştı. Çocuk nedeniyle çıkan kavganın ardından cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürüten Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki taraftan toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Suçüstü yakalanan şahıslarla birlikte ekipler; 9 adet tüfek, 2 adet tabanca, çok sayıda fişek ve 1 adet kesici alet de ele geçirdi.

Silahlara el koyan ekipler, şahısları ise yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti. Gözaltındaki 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey Çocuk 3. Sayfa Haberler

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