Akrabaların kavgasında kan aktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Dumlukuyu kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iki araba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan 22 yaşındaki Mustafa Günay ağır yaralandı. Özel bir araçla Birecik Devlet Hastanesine götürülen şahsın yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, cinayet zanlısını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. - ŞANLIURFA