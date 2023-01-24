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Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Osmaniye'de bir köyde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Osmaniye'de bir köyde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Kadir ilçesine bağlı Karakütük köyü Poluçlar Mahallesinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada kullanılan silahla vurulan Ahmet P. olay yerinde hayatını kaybetti, kız kardeşi İlay P.(53) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken köyde başka bir olay çıkması ihtimaline karşı da geniş güvenlik tedbiri aldı.

Bir kişinin öldüğü bir kişinde ağır yaralandığı olayla ile bazı şüphelilerin yakalandığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Osmaniye kavga 3. Sayfa Haberler

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