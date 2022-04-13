Akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı - Haberler

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Akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı Kırıkkale'de akraba olduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de akraba olduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 2484. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen S.M. ile T.M. iki akraba arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M., tabancasını çıkararak T.M.'ye ateş etti. S.M.'nin tabancasından çıkan kurşunlar T.M.'nin bacaklarına isabet etti.

Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.M., hastaneye kaldırıldı. S.M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Akrabalar arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale, Polis, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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